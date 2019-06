Traian Basescu a afirmat vineri, intr-o interventie telefonica la un post de televiziune, ca Eugen Teodorovici nu este "o solutie nici macar pentru contabil la o scara de bloc".

"Teodorivici nu e o solutie nici macar pentru contabil la o scara de bloc. Nu cred ca Teodorovici e la incalzire pentru functia de presedinte al Romaniei.

Cred ca doamna Dancila e cea mai buna solutie in momentul de fata. Uitati-va ca inainte de acest Congres au fost unii care voiau amanari, ca sa pregateasca Congres dupa prezidentiale. Era vorba de doamna Firea, domnul Stanescu. I-a agatat in cuier ca pe haine de schimb. Va place, bine. Nu, buna ziua. Nu s-a jenat deloc sa faca schimbari intr-un proces care era necesar",a afirmat Basescu. Fostul presedinte a adaugat ca Viorica Dancila este cea mai buna solutie, in prezent, pentru sefia PSD, potrivit Realitatea.net.