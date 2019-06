"Dupa cum am spus public, vom fi prezenti, dar nu vom vota. Din punctul meu de vedere nu era oportun acest Congres si nu am fost de acord cu el. De fapt, a fost un apel la calm catre colegii din PSD, nu trebuie sa ne grabim sau sa ne grabim incet, pentru ca, in primul rand, trebuia sa analizam cauzele esecului de la europarlamentare. Au fost mai multe cauze: demonizarea liderului partidului, votul din diaspora, atitudinea anumitor lideri ai PSD, care poate ca a deranjat si alte cauze. Abia dupa ce finalizam aceasta analiza puteam sa facem un Congres.

Eu as fi dorit sa facem acest Congres dupa alegerile prezidentiale. Asa, vom avea de trei ori Congres: odata acum, odata pentru candidatul la prezidentiale si inca o data Congresul ordinar al PSD, care va avea loc dupa prezidentiale. La Congresul ordinar vor fi alesi presedintii de organizatii, pentru ca expira mandatul, vor fi alesi oamenii din conducerea PSD, practic, va fi aleasa conducerea partidului pentru urmatorii 4 ani", a declarat Paul Stanescu.