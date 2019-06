Codrin Stefanescu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca incep sa cada masti, ca oameni care ieri spuneau una, astazi spun alta si ca sunt "colegi" care se dezic de alti colegi.



"Incep sa cada masti! Multe masti. Oameni care ieri spuneau una, astazi alta. "Colegi" care se dezic de alti colegi. De parca nu au existat niciodata in viata lor. Se schimba alte reguli in timpul jocului. Si unii aplauda zgomotos in ideea ca nu se va ajunge la ei. Sau din interese meschine. Sau pur si simplu ptr ca asa sunt ei de fapt. Asa au fost dintotdeauna dar nu ne-am prins noi. Si inca nu a inceput Congresul!

Eu voi continua alaturi de multi alti curajosi sa nu abandonam lupta ptr ideile care ne-au consacrat. Si in care multi altii cred!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.