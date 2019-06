Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca sedinta Biroului Permanent in care urma sa se trimita spre avizare proiectul cu modificarile privind votul in diaspora nu s-a putut tine din lipsa de cvorum.



"Am convocat pentru azi sedinta Biroului Permanent al Senatului pentru a demara procedurile legale referitoare la legea privind votul in strainatate. Ieri, Comisia comuna a Senatului si Camerei Deputatilor condusa de senatorul ALDE Dorin Badulescu a reusit sa adopte forma finala a votului in diaspora. Aceste modificari la legea existenta s-au realizat printr-un consens pe care il salut si care imi doresc sa fie un bun exemplu de cum se pot elabora legile in Parlament, atunci cand lucrarile sunt conduse cu o minima intelepciune si diplomatie.

Astazi trebuia sa decidem in sedinta Biroului Permanent ca proiectul de lege sa fie transmis spre avizare institutiilor abilitate, astfel incat luni sa primim avizele, sa il repartizam la Comisia juridica si tot luni dupa amiaza in sedinta de plen sa putem adopta proiectul de lege, urmand ca dupa aceea sa il trimitem si la Camera Deputatilor, care e camera decizionala.

Tariceanu: PNL si USR au stralucit prin absenta

Am fost la sedinta Biroului, unde a fost prezenta si presa: au fost 4 membri ai Biroului Permanent. Vasnicii reprezentanti ai PNL si USR, care au urlat ca din gura de sarpe ca romanii au fost umiliti la alegerile din 26 mai, au „stralucit” prin absenta. Dovedesc inca o data ca totul a fost numai o speculatie politica si un joc penibil ca sa planga pe urma romanilor din diaspora si nu ii preocupa cu adevarat care e solutia pentru a indrepta lucrurile. Altfel, ar fi fost prezenti la sedinta Biroului Permanent pentru a demara procedurile asa cum am prezentat.

Sper ca urmatoarea sedinta pe care am convocat-o pentru luni dimineata la ora 10 sa aiba cvorumul necesar, astfel incat deciziile anuntate sa poata fi luate si, evident, sa urgentam procedura si adoptarea proiectului lege, in asa fel incat in aceasta sesiune, saptamana viitoare, el sa fie adoptat, sa mearga spre publicare in Monitorul Oficial.

Eu, cel putin, vreau sa arat tuturor romanilor din diaspora, pe care ii respect, ca nu a existat niciun fel de intentie ascunsa din partea vreunei autoritati a statului de a le impiedica dreptul la vot. Ceea ce face Parlamentul acum cred ca e cea mai buna demonstratie pentru a demonta aceste asertiuni", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.