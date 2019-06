Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca organizatia nu sustine in mod special niciun candidat si "fiecare va vota cum i se pare ca este mai bine".



"La Vaslui am stabilit sa nu sustinem in mod special niciun candidat. Fiecare voteaza cum i se pare ca este mai bine. Nu le facem nicio recomandare delegatilor. Nu are niciun sens sa le recomandam o anumita formula, pentru ca atunci n-ar mai fi nevoie sa-i mai chemam, pur si simplu ar trebui sa luam un mandat de la dansii si sa votam in consecinta. Or, din moment ce ii chemam, oamenii sunt responsabilizati, stiu despre ce este vorba, au fost informati in legatura cu candidaturile, au acces la fel de fel de informatii, nu ramane decat sa-si exprime optiunea", a zis Dumitru Buzatu, potrivit Realitatea.net.

Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri pentru a valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului, dar si pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmeaza sa aiba loc sambata.