Fostul presedinte Traian Basescu, afirma ca fostul secretar general Codrin Stefanescu "a fost lacheul tuturor".



Fostul secretar general Codrin Stefanescu candideaza din nou pentru aceasta functie, la congresul PSD din 29 iunie, iar Traian Basescu spune ca nu va primi mai mult de 100 de voturi.

"A fost lacheul tuturor. A lui Vadim, apoi sa-l apere pe Dragnea, era mesajul stapanului", a spus Traian Basescu intr-o emisiune la B1 TV.

Intrebat daca lideri precum Niculae Badalau sau Marian Oprisan au vreo sansa in fata Vioricai Dancila, fostul presedinte spune: "Ii spulbera Vasilica. Cum a agatat-o in cuier pe Firea, pe Stanescu. (...) Cand ii va veni timpul lui Carmen Dan, o va pune in curier".