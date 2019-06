Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca i-a promis premierului Viorica Dancila votul sau la Congresul extraordinar al PSD pentru functia de presedinte al partidului cu rugamintea sa faca "ordinea necesara" in Guvern.



"In intalnirea informala de la Neptun am intervenit si i-am spus doamnei prim-ministru ca o sa-i acord votul meu cu o mare rugaminte, a doua zi dupa congres sa nu mai tina cont de absolut nimic, inclusiv de mine, ca sunt si lider local, si de niciun lider local si sa faca ordinea necesara in Guvern, sa arate mai transparent si mai competent.

In primul rand, o remaniere si chiar niste discutii pana in detaliu. Aici ma refer numai la posturile politice si la reprezentarea politica din fiecare judet. (...) Ca opinie personala, cel putin doua remanieri se impun intr-un timp foarte scurt. Nu as vrea sa intru in detalii, sunt colegii mei si in niciun caz nu vreau sa se inteleaga ca ma bag peste Guvern. Este atributul exclusiv al primului-ministru in primul rand, in acest moment", a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.