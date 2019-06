Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, a spus, dupa achitarea lui Toni Grebla, ca "este un lucru normal, pentru ca a fost un dosar facut aiurea".



"E normal, pentru ca a fost un dosar facut aiurea. Eu am am vazut la vremea respectiva procesul verbal pe care l-au facut ei la cercetarea locala, unde nu au gasit nimic. Toate acuzatiile care i s-au adus erau penibile, nu era nimic acuzator, nu erau fapte penale. Nu putea el sa faca nu stiu ce si sa incalce embargoul impus Rusiei. Era o prostie asta. Povestea lui cu ferma, cu animalele... Tin minte si acum cum scria ca i-au gasit trei 'gasti'. Asa scria: 'trei gasti', nu stiu cate capre, un strut si un cal parca. Nimic din ce au gasit acolo nu il dadea pe el ca fiind un mare bogatan al tarii. I se mai imputa ca a folosit o masina care nu era a lui. Deci daca a vrut cineva sa-i puna la dispozitie o masina, asta nu este infractiune. Nu au gasit infractiuni prin care sa-l poata acuza si sa-l trimita in judecata, de aceea a si fost achitat si in prima instanta, si in apel", afirma Augustin Zegrean, potrivit Stiripesurse.ro.

Fostul presedinte al CCR rememoreaza sentimentul de teama care existat intre judecatorii Curtii, dupa retinerea lui Toni Grebla.

"A existat o teama foarte mare. Eu eram acolo. Cand vezi ca il ia pe un om de langa tine fara sa stii ca e vinovat de ceva... Noi am discutat atunci cu el, l-am intrebat. Era total surprins si el. Nu ne-am putut explica de ce a fost luat. Sigur ca nu ti-e simplu. Mai ales ca a fost luat dupa un vot. Era un proiect de lege in legatura cu SRI, care voia sa devina un fel de coordonator al intregii activitati informatice din Romania. El a votat atunci impotriva proiectului, alaturi de altii, si legea a fost respinsa. A doua zi a fost luat. A fost si interviul domnului Maior, care avea treaba cu toti judecatorii Curtii. Tin minte cum ne facea cu degetul ca va sti el pe cine sa arate daca tara va fi atacata de teroristi. Au fost doua decizii care i-au suparat rau pe cei de la SRI - una cu cartelele pre-pay si alta cu siguranta cibernetica", relateaza Augustin Zegrean.