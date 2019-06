Avocatul Poporului, Renate Weber, sustine la RFI ca institutia a fost politizata din momentul in care in competentele acesteia a aparut posibilitatea de a ataca la CCR legi si ordonante.



"Institutia este politizata, a fost politizata din momentul in care in competentele ei a aparut posibilitatea de a ataca la CCR legile si Ordonantele, deci din acel moment, cumva, Avocatul Poporului a devenit un fel de arbitru in acest joc constitutional, in sensul bun al cuvantului si atunci din perspectiva aceasta, este clar ca ea este politizata (...). Eu cred ca totusi cine a urmarit traseul meu profesional de-a lungul timpului cred ca a putut sa constate ca sunt un om care tine la principii. (...)

Eu cred ca schimbarea nu poate sa vina decat de la activitatea efectiva. Chiar daca lumea nu are rabdare si se grabeste, cred ca e o chestiune care va dura putin timp, pentru ca cele mai importante sunt pana la urma actiunile efective, activitatile efective, mai putin decat vorbele, promisiunile. Este normal sa existe mai intai o dezbatere in interiorul institutiei", a spus ea, citata de aktual24.ro.