Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a adresat joi o scrisoare deschisa catre membrii partidului, prin care se declara "foarte ingrijorat" in principal fata de faptul ca se impun "directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum".



"Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla, astazi, in PSD. Ni se impun directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul si sa ne resetam. Ni se cere sa uitam de colegii nostri aflati si azi la ananghie. Ceea ce eu nu pot sa accept! Nu vreau sa uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supusi colegii nostri din toata tara. Nu vreau sa sterg din memorie anii in care am fost vanati si haituiti de sus si pana jos. Parlamentari, primari, presedinti de consilii judetene, consilieri judeteni si locali, ministri, secretari de stat au fost vanati si umiliti pentru ca au avut curaj sa se bata pentru romani sau pur si simplu pentru ca au fost membri PSD. Nu vreau sa uit ca multi jurnalisti de curaj au fost alaturi de noi in aceste batalii si ca multi dintre ei au platit scump pentru acest lucru. Nu vreau sa uit ca am promis cu totii tuturor membrilor, simpatizantilor si milioanelor de romani care ne-au votat ca vom face dreptate pana la capat! Si ca nu vom mai tolera niciun fel de abuz in Romania", se arata in scrisoarea lui Codrin Stefanescu.

El a adaugat ca nu doreste ca "PSD sa capituleze neconditionat, asa cum isi doresc unii, sau sa fraternizeze cu adversarii nemilosi, de ieri si de azi".

"Nu vreau sa ma dezic de colegii si prietenii mei aflati in suferinta astazi, doar pentru ca au fost buni patrioti si si-au iubit tara. Vreau un PSD unit, care sa-si tina promisiunile facute in fata electoratului, vreau un PSD condus de oameni curajosi si loiali unor principii si care refuza sa faca pact cu Diavolul. De aceea mi-am depus candidatura, la Congres, pentru functia de Secretar General, pozitie din care mi-am facut datoria pentru PSD, refuzand orice alta functie in stat. Pentru ca nu am fost nici parlamentar, nici ministru, nici secretar de stat. Sunt convins ca si voi imi impartasiti temerile si sperantele. Sunt convins ca voi avea sprijinul vostru ca si pana acum. PSD este un partid puternic, un partid al romanilor, un partid format oameni curajosi", se arata in scrisoare.