Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a declarat miercuri ca Uniunea este interesata sa stie in ce mod si cine sunt responsabilii de faptul ca "milioane de romani nu au putut sa isi exercite dreptul constitutional la vot" pe data de 26 mai.



"Suntem interesati sa vedem cum, in ce mod si cine sunt responsabilii de faptul ca milioane de romani nu au putut sa isi exercite dreptul constitutional la vot si ma refer aici la milioanele de romani din diaspora. Mai mult, nu puteam sa ii lasam pe cei din PSD si ALDE in aceasta comisie pentru ca ar fi ultimii pe care ii putem banui de buna credinta si de dorinta de a descoperi adevarul. Mai ales ca, chiar si astazi, dumneavoastra cei din PSD - ALDE in continuare sustineti: condamnarea lui Liviu Dragnea in dosarul "Referendumul" este o condamnare politica si nu una conform legii", a declarat, miercuri, in sedinta comuna a Parlamentului, deputatul USR, potrivit Agerpres.

El a mai sustinut ca aceasta comisie de ancheta privind alegerile din 26 mai trebuie "sa scoata la iveala ca exista aceste nereguli si fraude sub organizarea PSD - ALDE".

"USR sustine aceasta comisie, evident ca suntem interesati daca au existat nereguli sau fraude, evident ca am fost si vom fi intotdeauna interesati sa aflam orice neregula sau frauda organizata de PSD si ALDE in procesul legislativ. Suntem interesati sa vedem cum de operatori ai tabletelor de calculator, angajati ai primariilor PSD si ALDE, informau in mod eronat alegatorii punandu-i sa voteze ori la europarlamentare, ori la referendum. Suntem interesati sa vedem ce fac autoritatile statului cu acei primari PSD si ALDE care asteptau alegatorii la intrarea in sectiile de vot dandu-le indicatiile finale de vot. Suntem foarte interesati sa vedem cum exista primarii PSD si ALDE, in special in Dolj, unde a existat o diferenta de 90% intre cei care au votat la europarlamentare si cei care au votat la referendum si cum s-a putut intampla o astfel de aberatie statistica. Pentru toate aceste motive, aceasta comisie trebuie sa scoata la iveala ca exista aceste nereguli si fraude sub organizarea voastra", a afirmat Stanciu-Viziteu.

Parlamentul a decis, miercuri, constituirea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai.