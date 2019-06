Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca "indicatorii tehnico-economici pentru doua investitii in infrastructura de sanatate: spitalele Victor Babes si Foisor au fost actualizati de Consiliul General, la propunerea primarului general, desi consilierii USR s-au opus".



"Asa-zisii salvatori ai natiunii se opun investitiilor urgente in sanatate! Ipocrizia politica nu are margini! Cetatenii trebuie sa afle ca este o distanta uriasa intre declaratiile lor si fapte! Iata inca o dovada :

Indicatorii tehnico-economici pentru 2 investitii in infrastructura de sanatate: spitalele Victor Babes si Foisor au fost actualizati de Consiliul General, la propunerea primarului general, desi consilierii USR s-au opus. Li s-a raspuns tuturor intrebarilor, s-au adus toate lamuririle si argumentele legale, tehnice, etc. Degeaba! Blocaj total!

Primarul General, Gabriela Firea: 'Continuam ambitiosul nostru program de modernizare a spitalelor bucurestene, in ciuda restrictiilor de ordin bugetar. Consilierii USR au boicotat investitia pentru Spitalul Foisor'.

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali ai Capitalei au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizati pentru doua obiective de investitii din sectorul medical: construirea ambulatoriului pentru Spitalul de boli infectioase si tropicale “Victor Babes” si extinderea Spitalului clinic de ortopedie, traumatologie si TBC osteoarticular “Foisor”. Proiectul care a fost aprobat cu 38 de voturi “pentru” si 10 abtineri (USR).

Primarul General, Gabriela Firea:

'Toate stirile cu privire la taierile la capitolul sanatate, care au aparut de cand s-a publicat proiectul de rectificare bugetara, se infirma. Iata ca in ciuda restrictiilor de ordin bugetar, acest domeniu a ramas prioritar si continuam ambitiosul nostru program de modernizare a spitalelor bucurestene.

In paralel cu eforturile prin care incercam sa rezolvam situatia financiara a Capitalei, ne ocupam de proiectele deja incepute, pentru ca oamenii sa beneficieze cat mai curand de noile facilitati oferite de astfel de investitii.

Nu este si cazul consilierilor USR, care s-au abtinut de la vot astazi la proiectul care vizeaza Spitalul Foisor si, practic, au boicotat o investitie atat de importanta pentru bucuresteni”.

Investitia la Victor Babes se ridica la aproximativ 15 milioane de lei (cu TVA inclus), iar la Foisor – la aproape 329 de miliaone de lei (cu TVA inclus), sume asigurate din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.

Actualizarile de cost au fost necesare ca urmare a modificarilor legislative in domeniul salarizarii, precum si pentru a integra noi spatii si dotari in proiectele realizate cu ani in urma, avand in vedere ca intre timp tehnicile medicale incluse initial in proiect si productia de echipamente au evoluat, iar interesul municipalitatii este ca serviciile publice medicale sa fie in pas cu cele mai noi proceduri in domeniu, care aduc si un plus de eficienta in exploatare.

Astfel, Spitalul Foisor va beneficia, in plus fata de proiectul initial, de aparate de radiologie si RMN Tesla 3, de aparat de anestezie compatibil cu RMN, computere si monitoare specifice activitatilor medicale, de o imprimanta 3D necesara rezolvarii cazuistice chirurgicale deosebite, prin crearea de modele preoperatorii necesare gasirii solutiilor optime pentru fiecare pacient in parte si abordarii unor tehnici noi), dar si de extinderea unor spatii, sau dotarea cu mobilier specific a Centrului de cercetare, a salii de training medical (pentru promovarea interventiilor minim invazive) etc'.", a scris Gabriela Firea pe Facebook.