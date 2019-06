Liderul PLUS, Dacian Ciolos si liderul USR, Dan Barna, au trasmis o scrisoare deschisa in care invita la dialog politic pentru a gasi solutii corecte in urma actului de guvernare al actualei majoritati parlamentare si pentru pregatirea unei guvernari legitime si puternice pentru 2020.



"Noi, cei care am format Alianta 2020 USR PLUS, ne-am angajat in negocieri politice serioase, pentru consolidarea unui proiect politic care sa aiba un fond temeinic, reguli de functionare clare, cu procese cat mai deschise pentru desemnarea celor mai buni candidati pentru cetatenii Romaniei si pentru Romania. Dar consideram ca este in egala masura important ca fortele de buna credinta din societate - politice, academice si societatea civila - sa se alature unui astfel de proiect astfel incat sa ne asiguram ca oferim electoratului cea mai buna optiune. Necesitatea adunarii tuturor actorilor responsabili in jurul unui Proiect pentru Romania este confirmata si de rezultatele din 26 mai, dar si de rezultatele tuturor studiilor realizate pana acum. Fara dubiu, trebuie pregatita din timp o guvernare legitima si puternica pentru 2020. O guvernare legitimata prin alegeri in care niciun roman sa nu mai poata fi oprit sa voteze, capabila sa ofere solutiile politice corecte si sa depaseasca orgolii de partid sau personale care ar putea impiedica buna ei functionare", se arata intr-un comunicat transmis de Dan Barna si Dacian Ciolos.

