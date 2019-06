Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a declarat ca adoptarea Codului Administrativ prin Ordonanta de Urgenta nu se justifica sub nicio forma, iar o Curte Constitutionala ideala ar trebui sa declare clar neconstitutional acest act normativ, care incalca de mai multe ori Constitutia.



"Faptul ca acest Cod administrativ a fost trimis inapoi de CCR la Parlament inseamna ca Parlamentul este cel care trebuia sa reia circuitul legislativ, sa respecte acest principiu al bicameralismului si sa repuna astfel legea in acord cu decizia Curtii. Nu era treaba Guvernului, pentru ca nu era vorba despre o Ordonanta de Urgenta, iar procedand astfel Guvernul a incalcat Constitutia.

Este un adaos la Constitutie. Presedintele nu poate fi obligat prin Ordonanta de Urgenta sa isi indeplineasca atributiile intr-un fel sau altul. Constitutia este singurul act care stabileste atributiile sefului statului. Este neconstitutionala acesta prevedere pentru ca adauga la Constitutie, lucru care nu este permis", a spus Augustin Zegrean, potrivit Stiripesurse.ro.

Zegrean spune ca nu exista niciun motiv si nu se justifica in niciun fel adoptarea Codului Administrativ prin Ordonanta de Urgenta, pentru ca ordonantele de urgenta se dau in domenii in care nu exista reglementare, or domeniul administrativ este reglementat prin multe legi.

"Acest Cod este o pomana pentru primari, pentru ca probabil ca au probleme cu partidul. Nu exista nicio justificare de urgenta, iar daca va ajunge din nou la CCR, o Curte Constitutionala ideala ar trebui sa il declare clar neconstitutional", a adaugat fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean.