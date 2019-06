Renate Weber, propusa de ALDE, este noul Avocat al Poporului, conform deciziei luate miercuri de plenul Camerelor reunite.



Comisiile juridice ale Parlamentului i-au validat, miercuri, pe cei trei candidati pentru functia de Avocat al Poporului, decizia fiind luata de plen, prin vot. Weber il inlocuieste pe Victor Ciorbea, al carui mandat s-a incheiat.

USR l-a propus pe Peter Eckstein Kovacs, fost consilier prezidential in mandatul lui Traian Basescu, sustinut si de PNL si UDMR.

PMP a avut propriul candidat pentru functia de Avocat al Poporului, Constantin Catalin Voinea-Mic.

Renate Weber a activat in societatea civila din anii '90, militand pentru respectarea drepturilor omului si fiind inclusiv presedintele Fundatiei pentru o Societate Deschisa. In decembrie 2004, a devenit consilier prezidential al presedintelui Traian Basescu, demisionand dupa un an. A devenit europarlamentar in anul 2007, candidand pe lista PNL, partid din partea caruia a obtinut si urmatoarele doua mandate, in 2009 si 2014.

Desi PNL a trecut de la liberalii europeni la PPE, Renate Weber a decis la sfarsitul anului 2014 sa revina in grupul ALDE din Parlamentul European. Ulterior, ea a fost exclusa din PNL, iar de atunci a activat ca eurodeputat independent in grupul ALDE.

In august 2018, Renate Weber isi anunta inscrierea in partidul condus de Calin Popescu Tariceanu.

„Am decis sa ma alatur oficial partidului ALDE Romania, pentru ca a face politica, a lupta pentru un ideal, a-ti pune in practica un crez, toate sunt imposibile fara un partid care sa te sustina si sa te ajute. ALDE a fost si ramane singura mea optiune politica. Este singurul partid din Romania care se fundamenteaza pe valori in care cred si pe care le impartasesc, pe principii liberale autentice. Pe respectarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Pentru mine asta este sfant si asa ceva nu se tranzactioneaza, nici macar in politica”, scria atunci Renate Weber pe Facebook.

De atunci, ea a fost, impreuna cu Norica Nicolai, un critic vehement al lui Frans Timmermans si al Comisiei Europene din cauza pozitiilor in legatura cu modificarile operate in justitie de puterea de la Bucuresti.

In ianuarie 2019, Renate Weber si Norica Nicolai sustineau, intr-o conferinta de presa, ca trebuie adoptata OUG pentru contestatia in anulare in cazul verdictelor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte care nu au fost constituite prin tragere la sorti.