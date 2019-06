Specialistii din asistenta sociala au stat marti de vorba cu Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, iar din primele verificari rezulta ca starea generala a fetitei este buna, a declarat, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai.



"Sorina a fost vazuta de specialistii in asistenta sociala. Zilele astea noi am stat in contact permanent cu familia, cu care s-a discutat, ne-a informat zilnic ce medici specialisti o consulta pe fetita, ba de la spitale de stat, ba de la spitale private. Astazi specialistii de la asistenta sociala au stat de vorba cu fetita, iar din primele verificari rezulta ca are o stare generala buna.(...) Cand a fost la IML s-a recomandat sa mearga la un pediatru", a explicat Budai, potrivit Agerpres.

Intrebat ce se va intampla cu fetita in cazul in care procedura de adoptie va fi anulata, ministrul Muncii a precizat ca decizia va apartine instantei si ca se va actiona in functie de aceasta decizie.

"Nu stim ce se intampla. Nu avem hotararea instantei. Sa vedem hotararea instantei, care in dispozitivul ei va avea si clarificari. Ne va spune hotararea instantei clar ce se va intampla si atunci vom actiona cum va spune instanta. Instanta decide ce se intampla. Nu pot sa fac o supozitie ce solutie va da instanta. Nu am cum sa fac asa ceva", a spus Marius Budai.

Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca anchetele in cazul fetitei de la Baia de Arama vor continua pentru ca mai sunt multe intrebari care trebuie sa primeasca un raspuns.

"As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii Ministerului Muncii tin legatura cu familia, iar copilul este consiliat incepand de astazi si de catre specialisti din cadrul asistentei sociale. Anchetele vor continua pentru ca mai sunt multe intrebari cu privire la acest caz de adoptie care trebuie sa primeasca un raspuns. Multe dintre aceste aspecte trebuie sa fie lamurite si ca urmare a verificarilor si actiunilor dispuse de CSM si Ministerul Public", a spus Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.

Procurorul general a contestat decizia de adoptie

Pe de alta parte, Parchetul General a anuntat marti, printr-un comunicat, ca procurorul general interimar Bogdan Licu contesta in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie unei familii din SUA si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, printr-o actiune adresata Curtii de Apel Craiova, a fost formulata, luni, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus incuviintarea adoptiei internationale a minorei, solicitandu-se schimbarea in tot a deciziei atacate, in sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar in temeiul art. 512 Cod de procedura civila a fost solicitata si suspendarea executarii acestei hotarari.

De asemenea, procurorul general a cerut in instanta interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre fetita, pana la administrarea probelor in dosarele penale constituite la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova si la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie.

Parchetul General sustine ca, pe 21 iunie, procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu, fapte in legatura cu judecarea dosarului avand ca obiect cererea de adoptie internationala a fetitei, respectiv instrumentarea dosarului penal in care procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a efectuat, vineri, o perchezitie la domiciliul asistentului maternal.