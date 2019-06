Premierul Viorica a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National.



"Celebram astazi Drapelul National, simbol al identitatii, trecutului si valorilor care ne definesc. Ne insufleteste si ne aprinde inimile in toate momentele importante ale istoriei si ale succeselor noastre ca natiune si ne aminteste unde ne e sorgintea.

In aceasta zi, va indemn sa reflectati la importanta patriotismului si a iubirii de tara in aceste vremuri si sa vorbiti generatiilor tinere despre istoria noastra plina de sacrificii. Ancorarea constiintei nationale si mandria ca suntem romani trebuie sa dainuie, vii, in toate momentele existentei noastre", a scris Viorica Dancila pe Facebook.