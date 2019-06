Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca angajatii PMB nu se vor transforma in hingheri de masini, facand referire la un proiect privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar.



"Nu ne propunem sa ne transformam in hingherii de masini ai Capitalei. Nu vom vana cetatenii, este vorba de un proiect in sensul deblocarii cailor de acces, precum intrarea in scoli, spitale sau mijloace de transport in comun, pe calea de tramvai sau in fata unui troleibuz. In ceea ce priveste autoturismele parcate neregulamentar, dar care blocheaza cai de acces, se va gandi un sistem de sanctionare diferit, impreuna cu Brigada Rutiera, care va fi anuntat ulterior", a declarat Gabriela Firea, potrivit Mediafax.

Gabriela Firea a mai spus ca prin rectificarea bugetara nu se vor taia bani de la serviciile publice.

"In ceea ce priveste rectificarea, aceasta a tinut cont de alcatuirea bugetului de stat, care a fost diminuat de catre Ministerul Finantelor cu 25 de procente, prin urmare cheltuielile PMB au trebuit sa fie reduse, si sa se realizeze o prioritizare a cheltuielilor. Sub nicio forma nu s-au facut taieri. Dimpotriva, bugetul sanatatii creste cu 50 de milioane de lei, si sunt si alte cresteri. A trebuit sa prioritizam cheltuielile pentru alte institutii", a declarat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, inainte de inceperea sedintei CGMB.