Uniunea Salvati Romania considera ca adoptarea Codului Administrativ va contribui si mai mult la baronizarea administratiei la nivel local si la deteriorarea actului administrativ. Situatia este cu atat mai grava cu cat Executivul PSD-ALDE adopta Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta si total netransparent, fara ca macar sa fie adusa la cunostinta publicului forma intrata in sedinta de Guvern. Semnele de intrebare sunt cu atat mai indreptatite cu cat forma initiala dorita de PSD-ALDE si trecuta prin Parlament cu ignorarea amendamentelor opozitiei, a fost declarata neconstitutionala de CCR.



Codul Administrativ, pe care Guvernul Dancila l-a adoptat prin OUG, contine o serie de prevederi controversate, printre care introducerea pensiilor speciale pentru alesii locali, aprobarea proiectelor care vizeaza administrarea patrimoniului cu majoritate absoluta (jumatate plus unu din numarul consilierilor in functie), fata de doua treimi cat era pana acum, mutarea raspunderii pentru actele administrative ilegale de la primari catre functionarii publici.

Practic, odata aprobata OUG pe Codul administrativ, toti primarii, viceprimarii, sefii de CJ-uri si adjunctii lor, alesi din 1992 incoace, vor beneficia de pensii speciale, care vor depasi jumatate din indemnizatiile acum in plata, indemnizatii care, tot prin grija PSD-ALDE fata de baronii locali, au ajuns la peste 15.000 de lei pe luna.

Presada: PSD isi aserveste administratia publica

"Orice forma de codificare a dreptului administrativ trebuie sa fie opera exclusiva a Parlamentului Romaniei, ca unica autoritate legiuitoare a tarii, astfel incat continutul normativ al actului de legiferare sa fie rezultatul dezbaterilor parlamentare, in mod transparent si democratic. Chiar daca, prin acest OUG, PSD isi aserveste administratia publica, USR va construi o administratie curata, profesionista si care serveste cetatenii. Era bine sa fi avut un Avocatul Poporului care sa nu faca jocul infractorilor. Era bine sa fi avut si un prim-ministru care sa nu hraneasca o caracatita politica din administratia publica. Era bine sa fi avut o clasa politica responsabila, integra si competenta. Din pacate, PSD nu a invatat nimic din alegerile din 26 mai. Din fericire, urmeaza alte runde de alegeri", a spus senatorul USR Florina Presada, prin intermediul unui comunicat.

Prin adoptarea Codului administrativ prin OUG, Guvernul Dancila ii ignora total pe partenerii sociali, in conditiile in care Consiliul Economic si Social a avizat negativ proiectul de OUG, iar sindicatele din Administratie si specialistii in drept administrativ au solicitat insistent sa nu fie adoptata OUG, iar premierul sa convoace partile implicate la discutii.