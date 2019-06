Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, ca puterea de cumparare a romanilor a crescut cu 5%, ajungand la 64% din media Uniunii Europene.



"Voi incepe prin a puncta cateva rezultate economice pozitive, dupa ultimele date publicate recent de Eurostat. Puterea de cumparare a romanilor a crescut in primii doi ani de guvernare cu cinci puncte procentuale, ajungand la 64% din media Uniunii Europene, peste cea din Bulgaria si Croatia. Evolutia din ultima parte a mandatului actualului guvern ne arata ca putem atinge obiectivul din progranul de guvernare, de a creste anul viitor puterea de cumparare la un nivel care sa ajunga la 70% din media UE. Progresul din acesti doi ani este echivalent celui realizat in perioada 2012-2016, cand in cinci ani puterea de cumparare a crescut de la 54%, la 59%.

Acest lucru este rezultatul masurilor bune pe care le-am luat. Bineinteles ca mai sunt multe lucruri de facut si vom depune toate eforturile pentru a continua pe acest drum pe care l-am inceput.

Un alt efect al deciziilor guvernamentale este hotararea luata ieri (n.r. - luni) de la ANRE respectiv reducerea in medie cu 5% a pretului gazelor naturale pentru populatie. Preturile vor scadea de la 1 iulie, masura de care vor beneficia aproximativ trei milioane de consumatori casnici", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern, potrivit