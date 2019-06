Calin Popescu Tariceanu a declarat ca observa o agitatie neobisnuita dupa ce Comisia de la Venetia a precizat ca sunt neclaritati in functionarea Sectiei de anchetare a magistratilor.



"Vad o agitatie neobisnuita in anumite zone dupa ce Comisia de la Venetia a opinat ca exista neclaritati in procesul de numire si functionare a Sectiei speciale de investigare a magistratilor. Poate membrii comisiei or fi avand unele semne de intrebare, dar voi, aparatorii vechiului sistem, sigur nu aveti.

Va prefaceti ca nu stiti de ce s-a infiintat aceasta sectie. Va reamintesc eu, pe scurt: pentru ca, atunci cand de anchetarea magistratilor se ocupa DNA, aveam parte, in fapt, de o ampla operatiune de confectionare a unor dosare pentru santajarea instantelor de judecata. Cand Sectia s-a infiintat, la DNA dospeau pentru vremuri „oportune” peste 4.000 de dosare pe numele unor magistrati. Cand a fost momentul transferului acestor dosare la noua sectie, acelasi DNA a clasat mai mult de jumatate dintre ele. Dovada clara ca erau tinute doar ca metoda de santaj. Pe atunci era totul in regula, nu-i asa, pentru ca doamna Kovesi si acolitii ei aveau drept de viata si de moarte asupra Justitiei, punand pumnul in gura judecatorilor si fortandu-i sa danseze in campul tactic dupa muzica serviciilor.

Acum cand avem o sectie dedicata anchetarii magistratilor, o sectie complet independenta si plasata sub autoritatea CSM, garantul independentei justitiei, brusc nu mai e in regula. Oare de ce? (...).

Comunistii au facut justitia cu procurorii si securistii. Regimul Macovei-Kovesi-Basescu a adaugat acestora arhiva SIPA, CNSAS, ANI sau interceptarile ilegale ale SRI.

Santaj, amenintari, intimidari, nu ati precupetit niciun efort. In tara lui Negulescu-Portocala, Romania a devenit, intr-adevar, o imensa portocala, una mecanica, exact ca in romanul lui Burgess. Naturala si colorata la exterior, dar ascunzand sub coaja un imens si tenebros mecanism de mare precizie - mecanismul dictaturii statului paralel cu sprijinul nepretuit al procurorilor.

De asta si nu de altceva va repugna Sectia speciala, nu va mai ascundeti pe dupa plop, baieti. Si mai rasfirati-va, cat de cat, ca bate la ochi....", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.