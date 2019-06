Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca pensiile speciale ale primarilor vor fi asigurate din bugetele locale, nu de la bugetul de stat.



"Aceste indemnizatii pentru limita de varsta vin cumva ca o reactie la ce s-a intamplat in trecut. In multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizatie de primar. In aceasta situatie, avem primari de 4, 5, 6 mandate in Romania care are au o pensie de 1.200 - 1.400 de lei. De aici a fost aceasta discutie. Foarte important de spus este ca banii nu se dau de la bugetul de stat, ci se asigura din bugetele locale de catre fiecare dintre Unitatile Administrativ-Teritoriale. Pentru fiecare primarie, avem evident si un impact, care nu va fi foarte mare. Sa stiti ca acest Cod administrativ are si foarte multe alte prevederi care sunt foarte bune, leaga mai multe legi intr-o singura lege, asaza administratia publica locala, responsabilizeaza anumite persoane din administratia publica locala si face cumva o debirocratizare", a spus Marius Budai, potrivit Agerpres, citat de Hotnews.ro.

Budai spune ca pensiile speciale pentru primari vor intra in vigoare dupa ce Ordonanta care reglementeaza acest lucru este publicata in Monitorul Oficial si isi produce efectele.

"In primul si in primul rand, trebuie sa fie Ordonanta publicata in Monitorul Oficial, sa produca efecte si conditia este ca acea persoana sa indeplineasca conditiile de limita de varsta din Legea pensiilor. Daca o persoana are 65 de ani maine iese la pensie si Ordonanta este in vigoare atunci beneficiaza. Vreau sa fim foarte clari: sa nu se induca ideea ca se plateste retroactiv din 1992. Sub nicio forma. Ordonanta produce efecte de la momentul aprobarii pe viitor, nu anterior. Deci, nu se calculeaza cat ar fi trebuit sa incaseze din 1992. Eu va spun cu sinceritate ca nu am vazut un primar care sa se opuna la acest lucru. S-a discutat foarte clar cu tot ceea ce inseamna asociatii, primari de toata coloratura politica si care au sustinut acest proiect. Pana cand noi vom putea ridica si celelalte pensii la un nivel multumitor, va fi acesta (pensiile speciale, n.r.) un subiect care clar va produce emotie publica, dar haideti sa fim putin corecti si cu administratia din Romania si sa vedem ce oameni vrem sa ne conduca. Vrem sa ne conduca niste oameni care sa aiba niste salarii decente si sa nu aiba grija zilei de maine?", a subliniat demnitarul.