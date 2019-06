Presedintele Klaus Iohannis a criticat decizia Guvernului Dancila de a adopta Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta, in sedinta de marti, sustinand ca este un atentat la adresa intregului sistem administrativ.



"PSD vrea sa demonstreze cu toata taria ca sfidarea romanilor este prioritatea zero a acestei guvernari.

In urma adoptarii de catre Guvern a Codului Administrativ prin Ordonanta de Urgenta, presedintele Klaus Iohannis, atrage atentia ca dupa doi ani in care a incercat prin toate mijloacele sa ingenuncheze Justitia de dragul unor corupti, PSD vrea acum sa distruga Administratia de dragul baronilor locali.

Este extrem de grav ca o lege esentiala precum Codul Administrativ, care inglobeaza sute de reglementari, cuprinse in prezent in mai multe acte normative, si care reprezinta practic baza legala a administratiei publice din Romania, a fost adoptata de catre Guvern prin Ordonanta de Urgenta. OUG este un instrument prevazut in Constitutie in mod explicit doar pentru situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata.

Presedintele Iohannis avertizeaza Guvernul ca acest instrument nu mai poate fi folosit in continuare excesiv, in conditiile in care cetatenii s-au exprimat atat de clar pe 26 mai pentru nevoia de transparenta si predictibilitate in legiferare.

Iohannis: Nu exista niciun argument si nicio justificare pentru adoptarea acestei OUG

Arhitectura de functionare a administratiei publice din Romania va fi dramatic alterata prin acest Cod Administrativ. Nu exista niciun argument si nicio justificare pentru adoptarea acestei Ordonante, care reprezinta un atentat la adresa intregului sistem administrativ.

Iohannis considera ca dezbaterea Codului Administrativ, de altfel absolut necesara, trebuie facuta de catre Parlament, transparent si in urma unui amplu dialog social. Un act de o asemenea amploare si cu un asemenea impact este obligatoriu sa fie elaborat de catre unica autoritate legiuitoare a tarii si nu de catre Guvern, care, prin OUG, face un grav exces de putere, fortand limitele Constitutiei.

Credibilitatea si buna-credinta ale PSD de a face singuri reforme, indiferent de domeniu, sunt nule, iar interventiile catastrofale ale PSD in legislatia penala si fiscala sunt cele mai edificatoare exemple.

Klaus Iohannis evidentiaza ca, dupa modificarea prin Ordonanta de Urgenta a legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, adoptarea Codului Administrativ prin OUG arata un plan mult mai amplu al PSD de a conserva puterea si de a-si servi baronii. PSD nu se poate schimba, iar lectia votului din 26 mai este una pe care acest partid este incapabil sa o inteleaga", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale