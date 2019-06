Noul Codul Administrativ a fost adoptat, marti, prin ordonanta de urgenta.



"Adoptam azi prin OUG Codul Administrativ. Este un proiect important pentru modernizarea administratiei publice, rezultatul unei ample consultari cu reprezentantii structurilor asociative. Prin acest act normativ punem intr-o forma coerenta, mai clara si mai simplificata reglementari care se regasesc in 17 acte normative. Este nevoie de astfel de reglementari.

Rolul acestui Cod Administrativ este sa modernizeze administratia publica, sa o faca mai flexibila", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern, potrivit Ziare.com.

Codul Administrativ prevede stabilirea unei proceduri mai clare si termene reduse pentru numirea in functie pentru un membru al Guvernului in caz de remaniere guvernamentala sau de vacantare a postului.

"Prin noile prevederi vom institui mecanisme care sa preintampine blocaje intre institutiile publice atat la nivel central, cat si la nivel local. Pentru mai multa eficienta si transparenta vom stabili o procedura mai clara si termene reduse pentru numirea in functie pentru un membru al Guvernului in caz de remaniere guvernamentala sau de vacantare a postului. Situatia din ultimul an ne-a aratat ca este nevoie de astfel de modificari pentru a asigura continuitate in toate domeniile de activitate ale Guvernului", a adaugat Dancila.

De asemenea, Viorica Dancila a spus ca una dintre prevederile din Codul Administrativ, si anume alegerea presedintilor de Consilii Judetene prin vot uninominal, a fost adoptata prin OUG.

"Pentru administratia locala, vom reglementa procedura validarii prin hotararea instantei a mandatelor consilierilor locali alesi si vom revizui situatiile de dizolvare a Consiliului Local astfel incat sa asiguram stabilitatea autoritatilor locale. Dupa cum stiti, am adoptat deja revenirea la alegerea presedintilor CJ prin vot uninominal, la fel ca in cazul primarilor, reglementare care se regaseste in noul Cod Administrativ. Legitimitatea presedintilor CJ va creste pentru ca vor reprezenta vointa cetatenilor si nu rezultatul unor negocieri politice", a completat premierul.