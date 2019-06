Fostul presedinte Traian Basescu vorbeste intr-o postare pe Facebook despre "licehaua politica", atacandu-l pe Radu Cristescu, fost candidat al PMP pentru Senat.



"Licheaua in politica sau vorba lui Iohannis: ghinion!

Rar se intampla ca o lichea politica sa plateasca ceva. Licheaua din politica pleaca din partid la alt partid, unde, de regula, este primita cu o functie dar si cu obligatia de a fi harnic in spatiul public in a murdari cat mai consistent posibil partidul, dar si pe cei din conducerea partidului din care a plecat.

Licheaua nu are limite, nu are scrupule, nu are decenta. Il mana doar interesul de a se dovedi util noilor stapani politici, dar si presei care degraba il ridica la rangul de stea a partidului din care a plecat, desi el este doar un 'neica nimeni' politic. Desigur, imediat ce incepe sa-si debiteze mizeriile este etichetat de unii jurnalisti ca fiind un 'fost apropiat' al fostilor sefi politici.

Si ce credeti ca pateste licheaua intr-o zi. Fostul lui sef, cel care il pusese pe lista la Senat imediat dupa el, pleaca din Senatul Romaniei la Parlamentul European. Licheaua pur si simplu innebuneste, se agita, isi revendica locul de Senator al partidului pe care l-a parasit si l-a denigrat, incearca, fara succes, sa gaseasca o organizatie care sa falsifice acte si sa confirme ca el, licheaua, a muncit nestiut de nimeni intr-o micuta organizatie teritoriala pentru partid, in timp ce la televizor umilea liderii si partidul pe listele caruia a candidat pe locul 2 la Senat la Bucuresti.

Nimic nu merge.

Licheaua face o ultima incercare. Fara nominalizare de la partid, obligatorie dupa lege, depune o contestatie la Parlament si incearca sa convinga Comisia Juridica din Senat ca el este urmatorul dupa demisionarul bruxellizat, mizand pe ura sincera a pesedistilor fata de proaspatul transferat in Capitala Uniunii Europene. Nici asa n-a mers. Cazanciuc da cu contestatia Numarului 2 de pamant si-si convinge colegii ca legea nu poate fi incalcata.

Ce nenorocire, Cristescule! Din om fara serviciu erai sa ajungi senator. Uneori, chiar si lichelele isi primesc rasplata.

Asta-i viata, Cristescule!", a scris Traian Basescu pe Facebook.