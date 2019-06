Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat ieri, 24 iunie, o rezolutie privind revenirea Rusiei ca membru cu drepturi depline. Printre cei care au votat pentru aceasta revenire se numara reprezentantul PSD la APCE, deputatul Gheorghe-Dinu Socotar.



"Rusia nu mai fusese reprezentata la Consiliul Europei (CoE) dupa ce, in urma reactiilor Consiliului in fata agresiunii din Ucraina si a anexarii Crimeii, Moscova refuzase sa-si achite obligatiile financiare.

Reprezentantii Poloniei, ai Tarilor Baltice, ai Ucrainei si Georgiei au votat impotriva readmiterii Rusiei. Reprezentantul USR la APCE, deputatul Iulian Bulai, a votat de asemenea contra, insa PSD nu a dorit ca Romania sa se alieze cu celelalte tari din Est. 'Am incercat sa oprim tavalugul rusesc, nu am reusit. Din delegatia Rusiei care revine la APCE cu sprijinul PSD fac parte si patru parlamentari suspecti de crime de razboi in Ucraina', transmite deputatul USR Iulian Bulai.

Uniunea Salvati Romania considera ca Federatia Rusa nu poate fi primita in randul unei organizatii a statelor de drept, menita sa apere democratia, in conditiile in care Rusia nu respecta niciuna dintre cele sapte rezolutii ale CoE la adresa ei, continua sa ocupe Peninsula Crimee, teritorii din Georgia si sa mentina starea de conflict inghetat in regiunile Transnistria si Nagorno Karabakh, nu se angajeaza sa respecte libertatea de expresie si drepturile minoritatilor, tine in inchisori detinuti politici si interfereaza cu procesele electorale democratice din alte tari.

Avand in vedere implicatiile votului PSD, in favoarea Rusiei, USR atrage atentia ca o astfel de pozitie, la nivelul Consiliului Europei, afecteaza interesele regionale ale Romaniei si poate avea urmari negative pentru tara noastra pe termen lung. De asemenea, USR solicita Partidului Social-Democrat explicatii publice privind votul dat de reprezentantul sau si asumarea riscurilor pe care le presupune pentru Romania", se arata intr-un comunicat USR.