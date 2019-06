Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca a considerat ca Violeta Alexandru, propusa presedinte interimar al PNL Bucuresti, este "omul potrivit sa produca o schimbare la fata a Partidului National Liberal in Bucuresti".



Ludovic Orban a spus, marti, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL, ca a facut propunerea pentru presedintele PNL Bucuresti, urmand ca, pana saptamana viitoare, impreuna cu acesta, sa formuleze propuneri pentru presedintii organizatiilor de sectoare, iar peste inca o saptamana conducerile interimare sa fie validate in Biroul Politic National.

"Am considerat ca Violeta Alexandru este omul potrivit sa produca o schimbare la fata a Partidului National Liberal in Bucuresti, este o persoana extrem de serioasa, extrem de bine pregatita profesional, profund atasata valorilor democratiei, cu activitate laborioasa atat in societatea civila, cat si in administratie si o persoana care are capacitatea sa recredibilizeze Partidul National Liberal si sa construiasca temeinic PNL in Bucuresti.

Povestea cu Rares Bogdan presedintele PNL Bucuresti este o poveste care a fost spusa numai de unii (...) Eu am avut discutii cu Rares Bogdan inca dinainte de intrarea lui Rares Bogdan in PNL si avem o comunicare permanenta si orice pas ulterior pe care il vom face il vom face de comun acord, iar acest pas este gandit in momentul de fata si il vom anunta in curand", a declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.