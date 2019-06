Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca partidul pe care il conduce il sustine pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al BNR.



"In ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarat in unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a domnului Mugur Isarescu si am dat termen pana joi colegilor care vor sa-si depuna candidatura pentru un loc in conducerea Bancii Nationale sa si-o depuna pana joi, la orele 24,00. In functie de negocierile care se vor purta si de numarul de reprezentanti pe care PNL va putea sa-i nominalizeze, vom decide lunea viitoare cine sunt candidatii PNL.

In ceea ce priveste Colegiul CNCD, am decis sustinerea in continuare a Mariei Mota, care a fost candidatul PNL pentru pozitia care noi consideram ca apartine PNL, pentru ca este urmare a vacantarii unui post care a fost detinut de PNL. In ceea ce priveste chestiunea Avocatului Poporului, deja avem o decizie luata alaturi de ceilalti parteneri din Opozitie, iar in ceea ce priveste ANRE, este un post care a apartinut PSD si noi nu putem sa depunem candidat", a declarat Orban dupa Biroul Executiv al PNL, potrivit Jurnalul.ro.