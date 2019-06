USR a anuntat, marti, ca va transpune intr-un proiect de lege pe care il vor depune la Parlament initiativa civica "Oameni noi in politica", care a fost blocata la CCR din cauza primarilor.





"Motivarea deciziei CCR de invalidare a initiativei "Oameni noi in politica" arata ca cel mai mare proiect civic de reforma electorala din istoria Romaniei a fost blocat, pe de o parte, de reaua-credinta a primarilor sau de incompetenta unor functionari din primarii, iar, pe de alta parte, de judecatorii CCR, care si-au arogat, peste lege, atributia de reatestare a semnaturilor.

Motivele invocate de CCR pentru invalidarea unor semnaturi tin exclusiv de primarii, de la lipsa unor stampile pe listele cu semnaturi la absenta unor informatii despre persoanele care au atestat semnaturile la primarii.

Cu alte cuvinte, initiativa civica "Oameni noi in politica" a fost blocata de Curtea Constitutionala printr-un simplu artificiu, fara ca judecatorii CCR sa se pronunte pe fondul propunerilor.

Multe dintre prevederile incluse in initiativa "Oameni noi in politica" fac deja subiectul unor proiecte de lege depuse de USR in Parlament. Celelalte vor fi transpuse si ele, cat de curand, pentru ca USR considera ca Romania are nevoie de o reforma profunda a legislatiei electorale pentru simplificarea accesului cetatenilor competenti in politica si va depune toate eforturile pentru ca romanii sa poata vota mai usor si sa poata alege dintr-o paleta mai larga de optiuni", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a USR.