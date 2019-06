Codrin Stefanescu infomeaza ca isi depune candidatura pentru functia de secretar general al PSD.





"Ma cunoasteti! Si cu bune si cu rele. Indiferent ce se spune sau se poate inventa despre mine, am fost permanent si neconditionat alaturi de partid, de liderii judeteni, de primari, de consilierii judeteni si locali. Eu sunt Codrin Stefanescu. Am foarte multi prieteni si parteneri care nu m-au tradat niciodata si care cred in mine. Uneori sunt dificil, dar toate actiunile mele sunt pentru binele partidului. Imi pun tot sufletul pentru voi si pentru PSD.

Neaparat trebuie sa ne trezim si sa ne recuperam electoratul. Sa castigam alegerile prezidentiale, locale si parlamentare. Sa fim consecventi si loiali credintelor noastre. Mai mult ca niciodata, acum trebuie sa fim uniti. Sa fim romani si sa luptam pentru Romania! Trebuie sa fim echipa, indiferent de interesele personale", a afirmat fostul secretar general PSD.

Nu am avut functii publice in ultimii ani

Nu am cerut si nici nu imi doresc asa ceva. Vreau sa fiu parte a redefinirii si reinvierii acestui partid, neconditionat. Functiile si guvernarile sunt trecatoare, dar putem lasa in urma noastra ceva cu adevarat important pentru Romania", a transmis Stefanescu prin interemdiul unui comunicat, potrivit digi24.ro.