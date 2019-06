Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Renate Weber nu este potrivita pentru a ocupa pozitia de avocat al poporului, aratand ca aceasta a acoperit in Parlamentul European problemele din Justitie, in timp ce USR il sustine pe Eckstein Kovacs Peter, care ar avea "anvergura morala de a fi credibil in acest rol".



"Inteleg ca astazi domnul Ciorbea a transmis PSD o scrisoare prin care a spus 'nu mai aveti avocat al poporului'. Deci, pe aceeasi logica, domnul Ciorbea era al PSD, doamna Weber, sper sa nu ajungem in situatia aceasta dureroasa, va fi a lui ALDE. Pentru ca exact despre asta a fost vorba: ultimul avocat al poporului, din pacate, nu a fost al poporului, decat ca eticheta la intrare, dar in realitate, ca manifestare politica si ca responsabilitate fata de atributiile pe care le avea, a fost un avocat al PSD, de la un capat la altul", a spus Dan Barna luni, intr-o emisiune la Digi24, citat de Agerpres.

Liderul USR a adaugat ca formatiunea il sustine pe Eckstein Kovacs Peter, care "este un profesionist, o personalitate a vietii politice si civice din ultimii ani, care are o sustinere buna si dinspre societatea civila".

"Exista deja o sustinere parlamentara importanta, si dinspre USR, si dinspre PNL, si dinspre UDMR, minoritati... Sper sa avem intelepciunea de a intelege, exact in contextul lui 26 mai si tot ce a urmat de atunci, ca aceasta pozitie nu este o pozitie de administrator la o regie de electricitate sau de carbuni, ci este chiar o personalitate de care depinde stabilitatea noastra ca stat democratic", a subliniat Barna.

El a adaugat ca viitorul avocat al poporului "e important sa fie o persoana care sa aiba anvergura morala de a fi credibil in acest rol".

"Cumva, vreau sa cred ca si in actuala majoritate sunt oameni care inteleg cum ar arata o Romanie in care Renate Weber, care a sustinut in Parlamentul European ca in Romania Justitia nu are nicio problema si ca ceea ce fac dansii e o corectare a statului de drept, deci Renate Weber ca avocat al poporului sau Eckstein Kovacs Peter, o personalitate care in momentul in care a fost pus in situatia de compromis moral a avut taria sa demisioneze, sa iasa din politica, ramanand moral", a declarat presedintele USR.

Barna: USR a ajuns la numele lui Eckstein Kovacs Peter dupa "discutii cu societatea civila"

Grupurile parlamentare ale ALDE din Senat si Camera Deputatilor au desemnat-o luni pe Renate Weber drept candidat pentru functia de Avocat al Poporului, a anuntat presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu. El a precizat ca fosta europarlamentara este sustinuta pentru aceasta functie de intreaga coalitie PSD - ALDE.

Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor prin care a informat ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat, a anuntat institutia intr-un comunicat.

Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca in interiorul coalitiei PSD-ALDE s-a stabilit ca propunerea pentru functia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE.

"Avocatul Poporului este al celor de la ALDE. Nu am stabilit nume", a declarat premierul, la Palatul Parlamentului, dupa sedinta coalitiei de guvernare.