Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat luni ca va vota impotriva numirii lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat in fruntea BNR si si-a exprimat speranta ca si multi alti parlamentari vor proceda la fel.



"Presiunea constanta pe care Mugur Isarescu a facut o asupra Guvernului a dat roade. Intr un moment nu tocmai usor pentru Guvern, incoltit din toate partile, Ayatollah-ului ii reuseste din nou. Manipularea de a pune in carca guvernului inflatia a reusit si ea, desi este raspunderea BNR. Cel mai longeviv Guvernator de pe planeta isi trece in palmares urmatoarele:

1. Cea mai indatorata populatie din UE;

2. Cel mai mic grad de intermediere financiara din UE- de zece ori sub media europeana!

3.Romanii platesc costuri triple cu creditarea fata de media europeana, in timp ce bancile straine au profituri triple fata de media europeana;

3.A impus un ROBOR netransparent, "umfland " ratele romanilor.

Toate astea, bineinteles, in numele stabilitatii financiare, pe care iata, toata Europa o apreciaza. E limpede cred, pentru toata lumea, de ce nu l lasa oamenii astia sa plece. Romania va ramane in continuare El Dorado pentru bancile straine. Cred in continuare ca personajul e unul expirat, care a facut rau Romaniei si din pacate va mai face. Eu va asigur ca raman acelasi: voi vota impotriva lui Isarescu si sper sa fie multi parlamentari care sa faca la fel", a scris Daniel Zamfir pe Facebook.