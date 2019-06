Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca Partidul National Liberal are doua proiecte legislative care raspund remarcilor din raportul Comisiei de la Venetia si diminueaza impactul nociv al ordonantelor date de catre Guvernul Dancila in favoarea infractorilor.



"Partidul National Liberal are in momentul de fata doua proiecte legislative care raspund remarcilor din raportul Comisiei de la Venetia si diminueaza impactul nociv al ordonantelor date de catre Guvernul Dancila in favoarea infractorilor. Pe fond, in acest sens, dupa ordonanta de constituire a instantei pentru investigarea magistratilor, PNL propune desfiintarea acestei sectii. Asadar iata o initiativa concreta a PNL in acord cu solicitarile Comisiei de la Venetia si, de altfel, aceasta propunere a si fost mentionata in demersurile politice obligatorii pentru a pune in acord legislatia pe justitie cu recomandarile de la nivelul Comisiei Europene.

Asadar, este un demers concret in Parlament al Partidului National Liberal fata de politica nociva de abuz de ordonante de urgenta a actualului Guvern. Nu putem decat sa salutam acest raport si sa constatam inca o data ca tot ceea ce a spus PNL referitor la politica devastatoare a Guvernului pe Justitie, inclusiv abuzul de ordonante de urgenta, a fost adevarat si PNL a actionat concret in Parlament cu instrumentele pe care le are la dispozitie", a declarat Raluca Turcan, potrivit Stiripesurse.ro.