Modificarea Codului Penal prin care deputatul PSD Catalin Radulescu propune scaderea termenelor de prescriptie la 8 ani pentru pedeapsa de inchisoare intre 10 si 20 de ani, la 4 ani pentru pedeapsa cu inchisoare intre 3 si 10 ani si la 3 ani pentru pedeapsa inchisorii mai mica de 3 ani a a fost adoptata de Senat.



Senatul a adoptat, tacit, in calitate de prima Camera sesizata, legea de modificare a Codului Penal, propusa de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care termenele de prescriptie a infractiunilor pedepsite cu inchisoare intre 10 si 20 de ani scad de la 10 la 8 ani, scrie Mediafax, citat de Hotnews.ro.

De asemenea, potrivit proiectului, termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 4 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depaseste 10 de ani.

In prezent, Codul penal prevede un termen de prescriptie de 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani.

Initiativa legislativa urmeaza sa mearga, potrivit procedurii parlamentare, spre avizare si raport in Comisii, iar ulterior sa intre la vot in Camera Deputatilor, for decizional.