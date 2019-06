Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca in ultima perioada a observat "tendinte ale unor partide din opozitie de pozitionare care risca sa duca energia acestor alegeri intr-o directie distructiva, centrifuga".





"In mod clar, la alegerile din 26 mai, PSD a pierdut, iar partidele de opozitie au demonstrat, prin rezultatul votului, ca se bucura de increderea cetatenilor pentru a pregati viitoarea guvernare.

Alianta 2020 USR PLUS a fost revirimentul acestor alegeri si, pornind de la aceasta concluzie, negociem in momentul de fata o alianta politica, incluzand cele trei randuri de alegeri care ne asteapta anul acesta si anul viitor.

In ultimele saptamani am observat, insa, tendinte ale unor partide din opozitie de pozitionare care risca sa duca energia acestor alegeri intr-o directie distructiva, centrifuga.

Noi, cei din PLUS, le-am propus colegilor de la USR ca intarirea aliantei dintre noi sa se faca prin pregatirea cat mai serioasa a viitoarei majoritati parlamentare, precum si a viitoarei guvernari.

Mi-e clar ca Romania are nevoie de un Proiect de termen lung, am spus-o si in campania electorala. Guvernarea si acest Proiect pentru Romania trebuie sa atraga in jurul si in slujba lor pe toti cei care doresc binele tarii si care isi asuma in mod responsabil nevoile cetatenilor romani.

Romania are nevoie de o coalitie puternica, de alaturarea tuturor politicienilor de buna credinta care nu au participat la dezastrul PSD din ultimii ani, dar si de implicare. Asteptam si societatea civila sa intre in dialog si sa propuna toate masurile pe care le crede necesare pentru momentul politic pe care il traversam. Dialogul este fundamental pentru o societate democratica.

Suntem pe drumul cel bun si ati vazut ca in mai putin de jumatate de an am reusit sa construim un partid si sa intram intr-o Alianta care a reusit un scor electoral semnificativ. Ne facem treaba si la Bruxelles pentru Romania si a venit momentul unui proiect care sa scoata tara din marasmul PSD.

Romanii merita sa simta ca lucram in interesul lor si nu pentru a ne confrunta intr-un mod egoist orgoliile.

Vom veni in curand cu o propunere concreta in acest sens", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.