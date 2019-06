Uniunea Salvati Romania dezaproba ferm modul in care Parlamentul Romaniei este pus, constant, in slujba PSD si ALDE. Resurse importante vor fi alocate de cele doua Camere pentru a ancheta inventiile proliferate de liderii partidelor la putere pe tema fraudarii alegerilor europarlamentare si a referendumului pe Justitie, in timp ce, acelasi Parlament, a ignorat total bataia de joc la care au fost supusi pe 26 mai romanii din Diaspora.



"«In urma cu aproape o luna, USR a cerut formarea unei comisii speciale care sa ancheteze ingradirea dreptului de vot al romanilor din Diaspora, in conditiile in care zecii de mii de cetateni romani din strainatate nu au putut sa-si exercite un drept garantat de Constitutie. Bineinteles ca Parlamentul a ignorat total cererea, sta si acum prin cine stie ce sertare. Dar, acum, intr-o completa bataie de joc, Parlamentul infiinteaza o comisie speciala care sa verifice inventiile rostogolite de liderii PSD si ALDE, prin studiourile tv, pentru a-si scuza in fata electoratului scorurile proaste obtinute pe 26 mai. Oricum, ne aflam intr-o situatie aberanta: PSD si ALDE infiinteaza o comisie care sa vada daca au fost fraudate alegerile organizate de PSD si ALDE», a declarat Cristina Pruna, liderul grupului USR din Camera Deputatilor.

Decizia Birourilor Permanente Reunite de infiintare a unei comisii parlamentare de ancheta privind alegerile din 26 mai si posibilele fraude este cu atat mai inexplicabila cu cat presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica, a declarat ca nu au fost fraude la votul din 26 mai.

«PSD si ALDE nu au inteles nimic, continua delirul comunicarii publice cu fraude ale statului paralel si cu forte straine care ameninta democratia din Romania. De data asta, rolul varfului de lance in lupta cu aceste forte ascunse e jucat de domnul Tariceanu, care da in fiecare zi masura farsei pe care a jucat-o poporului roman atunci cand s-a prezentat drept om de stat. Nu, nu e nicio forta ascunsa, nu e nicio conspiratie, e doar poporul roman care, dupa ce PSD si ALDE si-au batut joc de el in ultimii doi ani, isi manifesta vocatia europeana si atasamentul fata de valorile democratiei si ale statului de drept. Nimeni nu ii poate impiedica, insa, pe liderii PSD si ALDE sa fie ridicoli si nici sa-si grabeasca disparitia din prezentul Romaniei», a declarat si deputatul USR Silviu Dehelean, membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor.

USR a cerut Camerei Deputatilor, imediat dupa votul din 26 mai, alaturi de PNL, PMP si cativa parlamentari Pro Romania, infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pe votul din Diaspora. Biroul Permanent al Camerei a tergiversat introducerea cererii pe ordinea de zi a plenului, iar cand, intr-un final, aceasta a fost introdusa, a fost pusa pe pozitia 35. Solicitarile USR ca cererea sa fie adusa pe primul punct al ordinii de zi a ramas, la fel, fara raspuns.

Comisia solicitata de USR, alaturi de celelalte partide din Opozitie, viza ingradirea dreptului la vot al cetatenilor din Diaspora, avand urmatoarele obiective: