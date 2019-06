Fostul ministru Elena Udrea si jurnalistul Dan Andronic au fost retrimisi in judecata de procurorii DNA in dosarul in care cei doi sunt acuzati de trafic de influenta si spalarea banilor, respectiv marturie mincinoasa.



Initial, acest dosar a fost trimis in judecata in decembrie 2017, dar in faza camerei preliminare judecatorii ICCJ au stabilit ca trebuie eliminate o serie de probe fizice din dosar, respectiv o serie de mesaje email, context in care au restituit, definitiv, cauza la parchet. Elena Udrea este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, iar Dan Andronic de marturie mincinoasa. In rechizitoriul transmis judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti, procurorii DNA arata ca, in cursul anului 2011, Elena Udrea a acceptat promisiunea facuta de un om de afaceri (Bogdan Buzaianu - n.r.), prin intermediari, de a primi suma de 5.000.000 de dolari pentru a-si exercita influenta asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei si a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA. Influenta fostului demnitar, noteaza anchetatorii, ar fi fost necesara in vederea mentinerii, in conditiile deja negociate (pret si cantitate de energie furnizata), a contractelor pe care societatea omului de afaceri le incheiase cu SC Hidroelectrica SA. Din suma promisa, Udrea a primit, in noiembrie 2011, in scopul aratat, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar si o creanta de 900.000 de euro; creanta reprezenta o suma pe care o firma a omului de afaceri o imprumutase unui tert si care era garantata cu parti sociale ale unei societati comerciale care detinea doua publicatii, scrie Agerpres. Pentru a ascunde ca era beneficiara reala a creantei de 900.000 euro, care i-ar fi conferit pe cale de consecinta si puterea de a influenta activitatea societatii cu activitate media, Elena Udrea a preluat creanta de la firma controlata de omul de afaceri, prin interpunerea unei alte firme paravan, apartinand unei cunostinte. In cazul lui Dan Andronic, DNA mentiona ca, atunci cand a fost audiat ca martor, a facut afirmatii mincinoase cu privire la aspectele esentiale ale cauzei. "De exemplu, Dan Catalin Andronic a declarat mincinos ca nu a avut cunostinta de imprejurarea ca Elena Gabriela Udrea este beneficiara reala a creantei amintite, care i-ar fi permis acesteia sa controleze societatea media, sa dobandeasca parti sociale, sa se implice in politica editoriala a unui cotidian detinut de aceasta societate; ca ii comunica Elenei Udrea date privind situatia financiara a cotidianului detinut de societatea media si indicatori de performanta, doar pentru a se lauda, pentru a o incunostiinta ca publicatiei ii 'merge bine'; ca nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a 'verifica veridicitatea' informatiilor obtinute", mai spune DNA. Probele email eliminate de Instanta suprema erau intre Elena Udrea si Dan Andronic, iar in ele se regaseau discutiile pe baza carora procurorii DNA au stabilit starea de fapt ce a condus la formularea acuzatiilor din acest dosar.

