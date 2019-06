Fostul secretar general al partidului, Codrin Stefanescu, se declara "socat" de colegii care "au uitat de Dragnea fix in ziua in care a fost condamnat".



"Nu putem vorbi despre oameni care au fost apropiati de Liviu Dragnea si oameni care au fost mai putin apropiati, ca si primul-ministru a fost apropiat de Liviu Dragnea, doar a fost propunerea lui de prim-ministru. Sunt oameni in Guvern care au fost apropiati de Liviu Dragnea, sunt oameni in partid, dintre presedintii de organizatii judetene. Pe mine m-a socat faptul ca unii dintre colegii mei au uitat de Liviu Dragnea fix in ziua in care a primit condamnarea, s-au delimitat de un om care a avut un rol important in viata lor si inclusiv in viata lor politica instantaneu si asta m-a socat, nu mi-a venit sa cred lucrul asta. Eu nu m-a delimitat (...).

M-a surprins lipsa de caracter a unor colegi de-ai mei apropiati, in ceea ce priveste pozitionarea lor fata de situatia in care se afla Liviu Dragnea", a spus Stefanescu la RFI, potrivit adevarul.ro.