Premierul Viorica Dancila a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a contribuit foarte putin la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, afirmand ca l-ar lasa corigent pentru acest lucru.



Ea a fost intrebata duminica seara, la postul Antena 3, care a fost contributia presedintelui Iohannis la Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene.

"Foarte mica. L-as lasa corigent pe domnul presedinte. Nu am cooperat pe Presedintie foarte mult cu domnul presedinte. Sunt convinsa ca a fost informat pe fiecare dosar, de progresul pe fiecare dosar si a discutat acest lucru in Consiliul European, dar nu am cooperat pe niciun dosar important la nivel european", a spus Dancila.

Dancila: Am vazut ca a laudat Presedintia Romaniei, dar nu a spus nimic de Guvern

Prim-ministrul a aratat ca se astepta ca seful statului sa vorbeasca despre faptul ca Guvernul a gestionat Presedintia rotativa a Consiliului UE.

"Am vazut ca a laudat Presedintia Romaniei, dar nu a spus nimic de Guvern. Aceasta lauda era intr-un fel asumata si domnul presedinte stie foarte bine ca s-au facut eforturi foarte mari. A fost o munca sustinuta a tuturor ministrilor, a fost munca ministrului Afacerilor Europene, George Ciamba, a fost munca Reprezentantei Romaniei la Bruxelles si a fost aceasta apreciere din partea domnului presedinte, de fapt este o confirmare a faptului ca, atunci cand am spus la inceput ca suntem pregatiti, am avut dreptate. Sa nu uitam ca (...) in perioada in care am preluat Presedintia domnul presedinte si-a aratat neincrederea, am vazut atunci ca Finlanda se oferea sa ne tina locul. (...)

Am vazut si declaratiile domnului presedinte. Pentru corectitudine m-as fi asteptat sa spuna Guvernul Romaniei a gestionat, a spus Romania a gestionat. Noi atunci cand am facut toate aceste demersuri, cand am luat fiecare dosar, cand am incercat si am reusit pe dosare importante - directiva gaze, drepturile de autor, pasii importanti pe care i-am facut pe Cadrul Financiar Multianual - ne-am gandit la Romania si am spus ca nu va fi Viorica Dancila sau alt coleg care s-a implicat sau ministrul Afacerilor Europene, se va vorbi foarte bine de catre Romania", a afirmat Dancila.

Ea a sustinut ca a incercat sa coopereze cu presedintele Iohannis pe proiectele importante pentru Romania, insa a subliniat ca nu a reusit, scrie Agerpres.

"Sunt un om al echilibrului si al consensului. Am incercat ca aceasta abordare sa o am si referitor la domnul presedinte Iohannis. Am considerat ca interinstitutional trebuie sa cooperam pentru proiectele importante pentru Romania. Dupa cum s-a vazut, nu am reusit cu toata insistenta mea de avea aceasta abordare. Inca avem vicepremier interimar la proiecte strategice. In momentul in care vom face evaluarea fiecarui minister, vom hotari in Comitetul Executiv National daca mergem pe remaniere sau pe restructurare. Luam in calcul si restructurarea daca vom hotari sa facem acest lucru", a mai afirmat premierul Viorica Dancila.