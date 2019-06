Comitetul Politic al USR, reunit la Bucuresti, a aprobat cu un vot covarsitor aderarea Uniunii Salvati Romania la partidul Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), partid care promoveaza valori liberale si democrate in Europa. Aderarea la partidul european ALDE constituie un pas firesc in contextul in care USR a participat la fondarea noului grup politic din Parlamentul European Renew Europe.



"Decizia de aderare a fost luata cu 82 de voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si 4 abtineri.

'Dupa ce am contribuit la formarea unui grup parlamentar nou, al treilea ca marime din Parlamentul European, USR adera la partidul european ALDE, pentru ca impartasim valori si idei comune si pentru ca doar in acest mod, in perspectiva unor negocieri politice care vor excede cadrul Parlamentului European, vom putea impinge subiecte care tin atat de interesul Romaniei, cat si de cel al USR. Vom putea participa la elaborarea politicilor familiei politice si vom avea sustinere pentru a ne promova, vom beneficia de schimburi de bune practici in domenii cum ar fi managementul campaniilor. Vom beneficia de training-uri si sprijin metodologic prin diferitele organizat╠Žii sau fundat╠Žii care depind de partid sau sunt aliate acestuia. Totodata, calitatea de membri intr-un partid european precum ALDE Europe va permite o aliniere a partidelor componente pe subiecte externe sau europene de interes, un exemplu in acest sens fiind un eventual sprijin pe subiecte privind Republica Moldova', a declarat presedintele USR, Dan Barna.

In ALDE Europe sunt 67 de partide membre si cateva mii de membri individuali din tari de pe intreg cuprinsul Europei.

ALDE Europe are o puternica retea de reprezentare la nivel european: 108 eurodeputati din grupul Renew Europe, a treia cea mai mare forta politica din Europa, iar in prezent 5 din 28 de comisari europeni reprezinta ALDE Europe. Nu in ultimul rand, sase din actualii prim-ministri din state membre UE apartin partidelor membre ALDE", se arata intr-un comunicat al formatiunii.