Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu sunt tensiuni in partid, punctand insa ca sunt pareri divergente si ca ''este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere''. De asemenea, a tinut sa mentioneze ca ii simte aproape pe colegi si simte dorinta partidului de a invata din ceea ce a gresit.



Intrebata despre contrele dintre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, care ar fi avut loc in cadrul reuniunii de la Neptun, ea a aratat ca este vorba doar despre "pareri divergente".

"Contre, eu nu as spune acest lucru. Sunt pareri divergente, este normal, si intr-o familie putem avea opinii diferite. Si este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere. Este bine sa ascultam parerea tuturor pentru a ajunge la opinia care intr-adevar este potrivita. Au existat discutii divergente nu numai intre Marian Oprisan, Marcel Ciolacu au existat opinii diferite, dar eu sunt convinsa ca la finalul sedintei toti vom merge in aceeasi directie si aceste opinii nu au influentat modul de abordare pe care il vom avea in perioada urmatoare", a precizat Viorica Dancila.

Liderul interimar al PSD a sustinut ca nu simte tensiuni in partid. "Nu (sunt tensiuni - n.r.). Eu ii simt foarte aproape pe colegi, simt dorinta partidului de a invata din ceea ce a gresit si a merge inainte mult mai puternic si mult mai unit. Si cred ca acest lucru este important si, dincolo de aceste declaratii, este importanta perceptia electoratului in perioada urmatoare", a mentionat Viorica Dancila.

Dancila: Se vor face sondaje pentru toti social-democratii care vor sa candideze la prezidentiale

Viorica Dancila a mai anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune, scrie Agerpres.

"Toti cei care si-au anuntat candidatura pana in acest moment (vor fi sondati - n.r.) si isi vor mai anunta candidatura pana la jumatatea saptamanii viitoare. Sunt trei, cred ca mai sunt colegi sau colege care vor. In democratie trebuie sa iei in calcul dorinta fiecaruia. Intr-un partid care intr-adevar isi doreste sa castige alegerile prezidentiale trebuie sa vedem care este cea mai buna optiune", a declarat premierul la Neptun.

Intrebata cum l-ar putea ajuta din calitatea de premier pe Eugen Teodorovici, care si-ar fi anuntat intentia de a candida la prezidentiale in cadrul reuniunii PSD de la Neptun, Viorica Dancila a spus: "Premierul poate ajuta candidatul cu care vom merge, dar nu vreau sa fac referire la unul dintre colegi pentru ca nu ar fi corect. Vreau sa fac referire la toti colegii mei pentru ca eu ii apreciez si ii stimez pe toti colegii si nu as vrea sa fiu partinitoare".

"Sunt presedintele PSD pentru toti colegii. Din punct de vedere al premierului cred ca, prin masurile pe care le vom lua in perioada urmatoare, pe langa prestatia candidatului nostru, pe langa proiectul pe care va veni, este important ca din punct de vedere guvernamental - pentru ca va candida pe sigla PSD - sa luam cele mai bune masuri, astfel incat sa aducem aport pentru candidatul respectiv", a adaugat liderul interimar al PSD.