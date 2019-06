Fostul premier Dacian Ciolos reaminteste ca este lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European si subliniaza ca ii va da toata sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror-sef european.



"Codruta Kovesi are toate sansele in continuare pentru acest post de procuror-sef european, in primul rand pentru ca ea a fost in fruntea listei in urma unei selectii profesioniste, facute de o comisie recrutata de Comisia Europeana. Deci asta e principalul motiv pentru care ea a fost sustinuta de Parlamentul European si eu sunt convins ca si dupa aceste alegeri in Parlamentul European Codruta Kovesi va primi sustinerea.

In primul rand, eu reprezint un grup politic din Parlamentul European. Deci, din punct de vedere institutional, pot sa va spun ca ii voi da toata sustinerea Codrutei Kovesi si voi avea o discutie si cu colegii din grupul politic pe care il conduc pentru a confirma acest lucru. Fostul ALDE a sustinut-o pe Codruta Kovesi si in legislatura trecuta si sunt convins ca voi obtine acordul si pentru a o sustine in continuare in Parlament. Apoi, in Consiliul European sigur ca ma voi folosi de contactul privilegiat pe care il am cu partidul En Marche si cu Emmanuel Macron si o voi sustine si acolo pe Codruta Kovesi, pentru ca avem toate argumentele ca ea sa obtina o sustinere mai ampla, inclusiv din partea Frantei", a declarat Ciolos la Digi24, citat de adevarul.ro.