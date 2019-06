Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca PNL a pierdut Bucurestiul total si ca urmeaza sa fie opozitia la administratia USR/PLUS.



"Foarte interesant. Eu nu stiu daca e bine - adica oamenii voteaza PNL pentru Rares (nu zic ca imi place - eu am votat USR/PLUS, dar omul are legitimitate electorala). Si dupa il marginalizezi. Nu e foarte ok. Ce incredere sa mai aiba oamenii - adica votezi ceva si dupa apar altii din spate? E ciudat.

Oricum - nu conteaza prea mult. PNL a pierdut Bucurestiul total. Vor fi opozitia la administratia USR/Plus. Care sper sa fie o opozitie constructiva si cu care se poate lucra inteligent in consiliu pentru binele bucurestenilor", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.