Liderul PNL, Ludovic Orban, a a declarat, joi seara, ca are "mari asteptari" de la presedintele PLUS, Dacian Ciolos, dupa ce acesta din urma a devenit liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European.



"Am mari asteptari din partea lui Dacian Ciolos. A fost comisar european din partea PPE. Cred ca odata cu alegerea lui Dacian Ciolos ca lider al grupului Renew Europe va fi mai usor sa ii convinga pe colegii lui sa sustina aceasta procedura transparenta, democratica, sa sustina candidatul PPE. Noi am convins PPE sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european si ne-ar fi de mare folos ca Dacian Ciolos, din pozitia extrem de importanta pe care o are, sa adauge suportul grupului pe care il conduce si mai ales vointa grupului pe care il conduce, pentru a ne asigura ca vointa exprmata in Parlamentul European si anume ca Laura Codruta Kovesi sa ajunga procuror-sef european", a declarat Ludovic Orban joi seara la Realitatea TV, citat de Adevarul.ro.

Presedintele PNL a mai precizat ca se asteapta de la Dacian Ciolos, prin pozitia pe care o are, sa sustina si interesele Romaniei.

"Sunt negocieri si legate de programul viitoarei Comisii Europene, extrem de dificile. De exemplu, sa stiti, sunt unii care vor sa schimbe Politica Agricola Comuna, care vin cu niste nazdravanii care risca sa afecteze inclusiv fermierul roman, care pun sub semnul intrebarii capacitatea fermierului roman de a deveni competitiv la nivel european. Ne asteptam din partea lui Dacian Ciolos, din pozitia pe care o are, sa avem o buna coordonare la nivel european si prin pozitia pe care o are sa putem sa ajutam la luarea acestor decizii care sunt inclusiv in beneficiul Romaniei", a adaugat Orban.