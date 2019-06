Senatorul Radu Mihail si deputatul Tudor Benga, reprezentantii USR in Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala, au participat joi la prima sedinta a comisiei.



USR considera ca este esential ca, pana pe data de 5 iulie, Comisia sa reuseasca sa redacteze un proiect viabil care sa reglementeze nu numai desfasurarea procesului electoral in afara tarii, dar si in Romania. Propunerea USR tine cont de faptul ca in Parlament se afla deja initative legislative pe care Uniunea Salvati Romania le-a propus si care pot asigura un vot corect si sigur atat in tara, cat si in strainatate.

"USR a propus in repetate randuri modificarea sistemului de votare, fie prin metoda votului prin corespondenta, fie cu ajutorul votului electronic la distanta, astfel incat sa asiguram tuturor romanilor – indiferent ca traiesc in Romania sau oriunde altundeva – dreptul lor fundamental de a vota. Acum, trebuie sa gasim o solutie rapida, sigura si eficienta pentru votul pentru alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului acesta, dar votul electronic prin corespondenta la toate alegerile, europarlamentare, parlamentare, locale si prezidentiale, reprezinta cea mai buna solutie pe termen lung", spune deputatul USR Tudor Benga, potrivit unui comunicat.

"Am avut zeci de intalniri cu romani din Diaspora care ne-au inaintat propuneri pentru modernizarea sistemului de vot si vom face tot ce ne sta in putinta ca aceste propuneri sa se regaseasca in proiectul de lege. Nu putem ramane captivi mentalitatii PSD, care ne vrea in secolul XIX", declara si senatorul USR de Diaspora, Radu Mihail.

Urmatoarea sedinta a Comisiei va avea loc luni, 24 iunie 2019, la ora 14,00, fiind invitati reprezentanti ai Autoritatii Electorale Permanente, MAE, MAI, Ministerului Justitiei si Ministerului romanilor de pretutinden