Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara, referitor la posibilitatea ca seful statului sa fie ales presedinte al Consiliului European, ca "ar ajuta foarte mult Romania din aceasta pozitie."



"Faptul ca se vorbeste despre posibilitatea ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa poata sa ocupe o pozitie atat de importanta cum este presedintia Consiliului European arata foarte clar prestigiul de care se bucura, recunoasterea la nivel european, faptul ca exista o incredere in capacitatea presedintelui Romaniei de a gira o asemenea functie. Sunt convins ca presedintele are maturitatea necesara, are, cum sa spun, o capacitate de analiza superioara, astfel incat sa ia domnia sa decizia in acest caz. (…) Normal ca imi doresc ca presedintele Klaus Iohannis sa fie candidatul nostru la presedintie, dar pentru Romania prezenta presedintelui Iohannis in functia de presedinte al Consiliului European ar oferi foarte multe oportunitati si presedintele Romaniei ar avea ocazia de a reprezenta Romania si de a ajuta foarte mult Romania din aceasta pozitie", a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV, citat de G4media.ro.

Chestionat daca in eventualitatea in care Klaus Iohannis ar ajunge presedinte al Consiliului European, liberalii sunt pregatiti sa aiba un alt candidat la alegerile prezidentiale, Orban a raspuns ca Iohannis este astazi candidatul PNL la functia de presedinte al Romaniei.

"Cu siguranta PNL va avea candidatul care va castiga alegerile prezidentiale. Dar o astfel de decizie se va lua, sigur, in aceasta eventualitate, pe care n-as vrea sa o discutam acum. Ati vazut ca presedintele a fost extrem de prudent si a refuzat sa comenteze niste zvonuri sau niste evaluari care sunt facute de mass media. Candidatul PNL la functia de presedinte al Romaniei, astazi, este Klaus Iohannis. Decizia privitoare la sustinerea candidatului la presedintie nu poate sa o ia nici presedintele partidului, (…), nu poate sa o ia decat Consiliul National al partidului (…), dar Consiliul National al PNL a decis in unanimitate ca sustine candidatura domnului presedinte Klaus Iohannis", a precizat Ludovic Orban.