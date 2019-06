Presedintele Camerei Deptatilor, Marcel Ciolacu a declarat, joi, analizand rezultatele alegerilor atat pe plan local, cat si pe plan national, ca PSD a facut ”greseli mari”, iar electoratul i-a aratat cartonasul galben.



Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat ca nu va candida pentru nicio functie in partid.

"Avem 140 de delegati si vom vedea care sunt candidaturile si ce vom decide. Eu nu voi candida la nicio functie si voi sustine Buzaul si buzoienii. Nu s-au discutat alte probleme, am facut o analiza interna dupa alegeri. Eu am recunoscut ca avem greselile noastre, buzoienii ne-au aratat un cartonas galben, am inteles si sper ca impreuna cu ceilalti membri sa adoptam o noua abordare, tinand cont de cele intamplate", a spus Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Ciolacu vede schimbarea guvernului Grindeanu ca pe una dintre marile greseli

"Am recunoscut ca avem greselile noastre, ne-au aratat un cartonas galben si sper in aceasta echipa, alaturi primarul Toma, de presedintele CJ Neagu, de consilieri, viceprimari, sa incercam o noua abordare realizand cele intamplate la ultimele alegeri. Am facut greseli mari si la nivel national. Schimbarea guvernului Grindeanu e una dintre marile greseli si schimbarea Guvernului Tudose, de asemenea, desi sunt subiectiv pentru ca am facut parte din el. Vom vedea dupa congres ce se va intampla, intr-un for mult mai larg ce se va decide. Referitor la vot, vom lasa probabil votul la liber al delegatilor, mai mult ca sigur nu le voi cere sa urmeze un anumit vot.

Avem o radiografie exacta a judetului si eu cred ca mai rau nu se poate. Am ajuns la fundul raului. Am acumulat atata rautate asupra noastra in doi ani si jumatate. Noi am platit electoral, Dragnea a platit pentru ca e la puscarie. Ce s-a intamplat a fost un dus rece care a fost folositor PSD. Poate era nevoie de asa ceva", a mai spus presedintele Camerei Deputatilor.