Analistul politic Stelian Tanase sustine ca premierul Viorica Dancila nu poate convinge pe nimeni ca este un adevarat lider, fiind doar "un lider de tranzitie care are o mare piatra de moara atarnata de gat – perioada cand a condus guvernul sub patronajul lui Dragnea."



"Rezultatul motiunii de ieri da o gura de oxigen PSD-ului. A avut de castigat mai ales VV Dancila. A zis ca are incredere in colegii ei, dar i-a tinut in banci, nu cumva sa se apropie de urne. E clar ca nu are nici cea mai mica incredere, si si-a luat masuri de siguranta. Se teme de tradare, de fuga unor dintre pesedei spre alte zari. Asta e boala puterii, paranoia. VV Dancila a invatat repede sa minta, s-o faca si pe sefa, sa deturneze discutiile. Tu o intrebi de una si ea o tine pe a ei, raspunde la alta. S-a intors la palatul ei drag, Victoria, sa guverneze biata Romanie. Liniste, se pregateste de congres (...).

Tanase: Viorica Dancila nu are autoritate

Chestiunea este ca VV Dancila nu poate convinge pe nimeni ca este un adevarat lider. Nu are pic de autoritate. Este doar un lider de tranzitie care are o mare piatra de moara atirnata de gat – perioada cind a condus guvernul sub patronajul lui Dragnea. Atunci ea s-a aratar o sluga fidela, nu i-a iesit din cuvant, a facut tot ce i-a cerut. Aparitiile ei publice alaturi de patronul Dragnea au aratat-o lumii in posturi umilitoare. Dragnea a tratat-o – s-a vazut toata lumea- mai rau decit pe ciinele lui de vinatoare. E imposobil acum sa faci din ea pe omul forte, nu crede nimeni. Faptul ca acum este nr 1 se datoreste doar faptului ca baronii PSD si-au oferit un ragaz. Au nevoie de timp sa transeze intre ei problema distribuiri puterii si mosiilor din partid. Dupa alegerile prezidentiale ar fi primul moment cind se va incerca inlocuirea ei cu altcineva, mai convingator.

Congresul PSD din iunie va fi o mascarada

VV Dancila are nevoie ca de aer sa faca un scor bun in cursa pentru Cotroceni din toamna care vine, ca sa demonstreze ca a reusit redresarea PSD. Ii este atit de frica insa sa confrunte votul popular incit incalca traditia PSD ca presedintele in exercitiu al partidului sa candideze. Iliescu, Nastase, Geoana, Ponta asa au facut. Nu si VV Dancila. Ea crede ca asa isi va salva fotoliul. Se insala. Candidatul PSD nu va intra in turul doi, oricare ar fi acela, iar VV Dancila va plati factura. Congresul PSD din iunie va fi o mascarada. Va fi si o repetitie generala cu decoruri si costume a marii rafuieli care va avea loc abia in 2020. Atunci PSD-istii se vor repezi ca sacalii la hoit sa-si imparta puterea. Sa spunem – o putere iluzorie. Intre timp PSD va ajunge un second hand party, un partid de mina a doua.", scrie Stelian Tanase, pe blog.