Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Buzau, ca PSD este primul partid care trebuie sa-si doreasca un vot normal in diaspora.



"Ne-am furat-o de atatea ori, incat trebuie sa fim batuti in cap sa nu intelegem ca acolo trebuie rezolvata problema. PSD este primul care trebuie sa-si doreasca ca votul din diaspora sa fie normal. Am ramas un pic prizonierii organizarii si cum vedem lucrurile. De ce neaparat sectia de vot sa fie la ambasada? Ambasadele nu au fost facute sa fie sectii de vot. Se duce ambasadorul sau consulul, inchiriaza o sala de sport, pune cabine de vot, nu pe culoarele ingustele ale unei case in care functioneaza o ambasada sau o resedinta. Ne-am invartit in cercul nostru stramt", a declarat, joi, Marcel Ciolacu, potrivit Stiripesurse.ro.

Acesta considera ca PSD trebuie sa abordeze teme de actualitate pentru a se putea apropia din nou de oameni, una din aceste teme fiind chiar votul din diaspora.

"Temele publice care trebuie abordate sunt altele decat schimbarea justitiei", a mai spus Ciolacu.