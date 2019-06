Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea PNL privind invalidarea mandatului de parlamentar al lui Liviu Dragnea, fost presedinte al Camerei.



Sesizarea a devenit inadmisibila dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, scrie Agerpres.

Liberalii invocau faptul ca Liviu Dragnea a fost condamnat anterior pentru o infractiune de natura electorala.

''PNL solicita CCR invalidarea mandatului de parlamentar pentru Liviu Dragnea. (...) Ca atare, PNL s-a intors cu doi ani si jumatate la punerea in acord a Regulamentului Camerei Deputatilor, deciziilor CCR si Legii privind organizarea referendumului si constatam ca acestea trei sunt in contradictie cu decizia Camerei Deputatilor de validare a mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea. Cu alte cuvinte, PNL a facut o sesizare de neconstitutionalitate a hotararii Parlamentului prin care mandatul lui Liviu Dragnea a fost validat", declara, pe 13 mai, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan.

Deputatul Gabriel Andronache a explicat motivele sesizarii la CCR.

"Contestatia se refera la hotararea (...) din 2016 a Camerei Deputatilor prin care au fost validate mandatele tuturor deputatilor. Noi nu sesizam CCR cu privire la intreaga hotarare a Camerei, ci doar cu privire la punctul 36 paragraful 4 din aceasta hotarare, respectiv validarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea. Motivul este prevazut de articolul 7 din Regulamentul Camerei Deputatilor, in care se spune ca o conditie esentiala care trebuie realizata in sens negativ, adica nu trebuie indeplinita, este cea referitoare la faptul de a fi sau nu condamnat pentru frauda electorala cel care urmeaza sa fie validat ca deputat. Daca ne uitam, vom vedea ca domnul Dragnea a fost condamnat pentru o infractiune de natura electorala. Daca studiem Codul penal sau doctrina de specialitate, vom vedea ca infractiunile din cadrul procesului electoral de la referendum sunt asimilate fraudelor electorale. La momentul la care s-a produs validarea, vom constata ca acea condamnare era definitiva", a aratat Andronache.

Pe 27 mai, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. In prezent, acesta este incarcerat la Penitenciarul Rahova.